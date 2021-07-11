أخبار عاجلة

زعيم «إخوان تونس» يتهم قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة والدستور» -
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق -
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير) -
قيس سعيد الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا -
كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر -
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة

منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي

  • رياضة
  • 126
Print
منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي الزمالك منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي

منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي


قال المهندس عماد الباهي، رئيس منطقة الجيزة للكرة الطائرة، إن المنطقة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي 2020-2021، وذلك يوم الجمعة 9 يوليو 2021 الساعة الخامسة مساءً بالصالة المغطاه بنادي الزمالك، وأن الحفل سوف يتضمن تكريم جميع فرق المشاركة في مهرجانات الميني فولي بمنطقة الجيزة موسم 2020-2021 ويتم تكريم الأندية وجميع اللاعبين الذين شاركوا في المباريات وأيضا تكريم الأجهزة الفنية و التدريبية لتلك الفرق.

وأكد الباهي أن كما الحفل سوف يتضمن تكريم الأجهزة الفنية والتدريبية والأدارية والطبية لفرق منطقة الجيزة والتي حازت علي مركز من المراكز الثلاثة الأولي ببطولات الجمهورية لموسم 2021، وأيضا تكريم بعض الرموز من الشخصيات المهمة والمؤثرة في نشاط منطقة الجيزة للكرة الطائرة والتي كان لها دورا كبيرًا في إخراج هذا الموسم بشكل جيد.

كما وجه الدعوة إلي مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي، والمهندس أيمن غزلان نائب الرئيس والقائم بإعمال المدير التفيذي وعضوية الكابتن إيهاب عزمي والدكتور سامي إبراهيم لتشرف الحفل،

كما توجه بالشكر لكل القائمين علي إدارة نادي الزمالك للموافقة علي إقامة هذا الحفل بالنادي وتوفير كافة الخدمات لانجاح هذا الحفل وعلي رائسهم؛ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وحسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك، والدكتور  عاطف النمر، رئيس قطاع الرياضة بالنادي، والكابتن عبد الحميد الوسيمي، رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك، واللواء حسن موسي نائب المدير التنفيذي لنادي الزمالك، اللواء مسعد عطا لله، المدير الإداري لنادي الزمالك.

 

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو

عبد الحفيظ يكشف خطة الأهلي لخطف لقب الدوري 2021 من الزمالك .. فيديو

عبد الحفيظ يفتح النار ضد اتحاد الكرة بسبب نقل مباراة الزمالك والمحلة للإسكندرية

عبد الحفيظ يفتح النار ضد اتحاد الكرة بسبب نقل مباراة الزمالك والمحلة للإسكندرية