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منطقة الجيزة للكرة الطائرة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي بنادي الزمالك



قال المهندس عماد الباهي، رئيس منطقة الجيزة للكرة الطائرة، إن المنطقة تستعد لإقامة الحفل الختامي للموسم الرياضي 2020-2021، وذلك يوم الجمعة 9 يوليو 2021 الساعة الخامسة مساءً بالصالة المغطاه بنادي الزمالك، وأن الحفل سوف يتضمن تكريم جميع فرق المشاركة في مهرجانات الميني فولي بمنطقة الجيزة موسم 2020-2021 ويتم تكريم الأندية وجميع اللاعبين الذين شاركوا في المباريات وأيضا تكريم الأجهزة الفنية و التدريبية لتلك الفرق.

وأكد الباهي أن كما الحفل سوف يتضمن تكريم الأجهزة الفنية والتدريبية والأدارية والطبية لفرق منطقة الجيزة والتي حازت علي مركز من المراكز الثلاثة الأولي ببطولات الجمهورية لموسم 2021، وأيضا تكريم بعض الرموز من الشخصيات المهمة والمؤثرة في نشاط منطقة الجيزة للكرة الطائرة والتي كان لها دورا كبيرًا في إخراج هذا الموسم بشكل جيد.

كما وجه الدعوة إلي مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي، والمهندس أيمن غزلان نائب الرئيس والقائم بإعمال المدير التفيذي وعضوية الكابتن إيهاب عزمي والدكتور سامي إبراهيم لتشرف الحفل،

كما توجه بالشكر لكل القائمين علي إدارة نادي الزمالك للموافقة علي إقامة هذا الحفل بالنادي وتوفير كافة الخدمات لانجاح هذا الحفل وعلي رائسهم؛ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وحسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك، والدكتور عاطف النمر، رئيس قطاع الرياضة بالنادي، والكابتن عبد الحميد الوسيمي، رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي الزمالك، واللواء حسن موسي نائب المدير التنفيذي لنادي الزمالك، اللواء مسعد عطا لله، المدير الإداري لنادي الزمالك.