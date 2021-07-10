شقيق الشهيد أحمد منسي : أتمنى وجود رواية عن ملحمة البرث

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قال محمد منسي، شقيق الشهيد أحمد منسي بطل ملحمة كمين البرث، إنه يشارك ووالدته ووالده في كتاب عن رسائل الشهداء.



وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، خلال حضوره بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أن زيارة معرض الكتاب هو عادة دأب عليها سنويا مع أسرته منذ طفولته، مؤكدا أنه يتمنى أن يكون هناك عمل أدبي مكتوب عن حياة البطل أحمد منسي، كرواية أو كتاب عن حياته وبطولته.



أوضح أنه انتهى بالفعل من شراء مجموعة متنوعة من الكتب خلال الدورة الحالية لمعرض الكتاب، منها ألاعمال الكاملة لنبيل فاروق، بالإضافة إلى مجموعة من كتب التاريخ الصادرة عن هيئة الكتاب.