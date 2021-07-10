123 ألف زائر باليوم العاشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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شهد اليوم العاشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان «في القراءة حياة» زيارة 123 الف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

أكد الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠% مما أحدث زخماً كبيراً لمعدلات الإقبال الجماهيرى، متوقعاً زيادتها المطردة إبان المدة المتبقية من أيام المعرض حتى نهاية الأسبوع الجاري.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان «في القراءة حياة» وتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية، ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنية بحد أقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والإطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D .