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8 فتيات وشابان يتدربون الموسيقى في الأحساء

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الاكتفاء من AB+ في حملات تبرع دم بالأحساء

اكتفاء في الأول من امس الطاقم الطبي في حملة التبرع بالدم، التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في مدينة العمران التابعة...

8615c49a5b.jpgالأحساء: عدنان الغزال
6415e95640.jpg01 ذو الحجة 1442 هـ

549 كادرا طبيا بالهلال الأحمر في الحج

أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعدادها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج بتسخير جميع ما تملك من إمكانيات من قوى بشرية...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png30 ذو القعدة 1442 هـ

باعة الأسواق الشعبية: وفروا البدائل قبل الإزالة

يعيش سوقا الإبل، في جنوب الرياض والجوهرة النسائي في النسيم، والمعروفان على مدار أكثر من 40 عاماً أيامهما الأخيرة، وقد أثار قرار...

icon-byline.pngالوطن: مؤيد معافا
icon-clock.png30 ذو القعدة 1442 هـ

انطلاق البرنامج الدعوي حج بسلام

تطلق الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، اليوم، البرنامج...

icon-byline.pngمكة المكرمة : الوطن
icon-clock.png30 ذو القعدة 1442 هـ
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تلطيف الأجواء في المسجد النبوي

تعمل رئاسة شؤون الحرمين الشريفين على خفض درجات الحرارة داخل المسجد النبوي وساحاته بتهيئة الحرم النبوي للمصلين وزائريه وتلطيف...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : سعد الحربي
icon-clock.png30 ذو القعدة 1442 هـ
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صريم الذهب يرصع مدرجات عسير

تبدأ رحلة صريم البر في عسير مع بداية العام الميلادي في موسم الشتاء القارس، حيث يقوم مزارعو المنطقة ببذر الحبوب الأصلية التي يحتفظون...

icon-byline.pngأبها: غلا أبو شرارة
icon-clock.png30 ذو القعدة 1442 هـ

الروبوتات ترصد السلوكيات الخطأ في التحلية

تعتزم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التعاقد مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات لتنفيذ مشروع الروبوت المساعد، والذي يستهدف...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png30 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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