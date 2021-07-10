8 فتيات وشابان يتدربون الموسيقى في الأحساء
اكتفاء في الأول من امس الطاقم الطبي في حملة التبرع بالدم، التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في مدينة العمران التابعة...
أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعدادها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج بتسخير جميع ما تملك من إمكانيات من قوى بشرية...
يعيش سوقا الإبل، في جنوب الرياض والجوهرة النسائي في النسيم، والمعروفان على مدار أكثر من 40 عاماً أيامهما الأخيرة، وقد أثار قرار...
تطلق الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، اليوم، البرنامج...
تعمل رئاسة شؤون الحرمين الشريفين على خفض درجات الحرارة داخل المسجد النبوي وساحاته بتهيئة الحرم النبوي للمصلين وزائريه وتلطيف...
تبدأ رحلة صريم البر في عسير مع بداية العام الميلادي في موسم الشتاء القارس، حيث يقوم مزارعو المنطقة ببذر الحبوب الأصلية التي يحتفظون...
تعتزم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التعاقد مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات لتنفيذ مشروع الروبوت المساعد، والذي يستهدف...