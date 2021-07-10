أخبار عاجلة

محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق -
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير) -
قيس سعيد الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا -
كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر -
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها -
لماذا انقلب الرئيس التونسي قيس سعيد على حركة النهضة (تقرير) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

متداول بـ«فيس بوك».. كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

Print
فيديو متداول بـ«فيس بوك».. كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية متداول بـ«فيس بوك».. كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية .

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين 6 أشخاص بينهم سيدة ولثلاثة منهم معلومات جنائية بحوزة إثنين منهم 2 سلاح أبيض، وطرف ثانى شخصين لأحدهما معلومات جنائية بحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض، 2 زجاجة بداخلها مادة قابلة للإشتعال، حال سير الطرف الثانى بالشارع محل سكن الطرف الأول بمنطقة الرمل بالإسكندرية مستقلان دراجة نارية دون لوحات قيادة أحدهما، حدثت مشادة كلامية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول والطرف الثانى بسبب معاتبته لهما على قيامهما برفع إضاءة مصابيح الدراجة النارية في وجهه.

كشفت التحريات، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأول بالاستعانة بباقى أفراد الطرف الأول، وتعدوا على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم المضبوطات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نص كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد وقرارات تجميد البرلمان وموقف حاسم ضد الإخوان «فيديو»

نص كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد وقرارات تجميد البرلمان وموقف حاسم ضد الإخوان «فيديو»

عمرو أديب يرد منفعلاً على سيد عبدالحفيظ : «الأهلي واخد 90% من حظ البشرية» .. فيديو

عمرو أديب يرد منفعلاً على سيد عبدالحفيظ : «الأهلي واخد 90% من حظ البشرية» .. فيديو

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)

رئيس تونس يعفي المشيشي من رئاسة الحكومة ويجمّد اختصاصات مجلس النواب (فيديو)