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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية .

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين 6 أشخاص بينهم سيدة ولثلاثة منهم معلومات جنائية بحوزة إثنين منهم 2 سلاح أبيض، وطرف ثانى شخصين لأحدهما معلومات جنائية بحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض، 2 زجاجة بداخلها مادة قابلة للإشتعال، حال سير الطرف الثانى بالشارع محل سكن الطرف الأول بمنطقة الرمل بالإسكندرية مستقلان دراجة نارية دون لوحات قيادة أحدهما، حدثت مشادة كلامية بين أحد الأشخاص من الطرف الأول والطرف الثانى بسبب معاتبته لهما على قيامهما برفع إضاءة مصابيح الدراجة النارية في وجهه.

كشفت التحريات، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأول بالاستعانة بباقى أفراد الطرف الأول، وتعدوا على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم المضبوطات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.