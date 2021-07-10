أخبار عاجلة

محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق -
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير) -
قيس سعيد الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا -
كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر -
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها -
لماذا انقلب الرئيس التونسي قيس سعيد على حركة النهضة (تقرير) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برعاية أمير الباحة وحضور "الشهري".. تدشين البرامج الصحية لـ"تعاطف الخيرية"

Print
تهدف إلى تقديم الرعاية عالية الجودة وتسهيل الخدمات لمختلف الحالات الطبية

برعاية أمير الباحة وحضور

برعاية أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، دشَّن عبدالمنعم بن ياسين الشهري، وكيل إمارة منطقة الباحة، البرامج الصحية لصيف 2021م، والعيادة الطبية المتنقلة، ووحدة الإبصار لجمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية بغابة رغدان، بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية شايق بن محمد الشايق، وممثل وقف حصة بنت محمد العبدالله الجميح الدكتور عبدالعزيز بن عمر السدحان، ومساعد المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة محمد عبدالله الغامدي.

وتهدف هذه البرامج إلى تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، وتسهيل الخدمات لمختلف الحالات الطبية، ورفع معدل الوعي الصحي لدى المجتمع، وذلك من خلال تقديم البرامج التوعوية النوعية، بمشاركة نخبة من المتطوعين من الأطباء والفنيين الصحيين وطلاب الكليات الصحية، بالشراكة مع عدد من الجهات ذات الاختصاص.

واستعرض المدير التنفيذي للجمعية محمد علي أبوملحة الخدمات التي تقدمها الجمعية، وخطة السير لعيادة الإبصار، وما تحويه من أجهزة طبية، تسهم في خدمة المجتمع، وتحقق أهداف الجمعية في الخدمات الصحية.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية تعاطف الخيرية، الدكتور علي بن سعيد دماس، شكره للأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجمعية، على دعمه المستمر والمتواصل لبرامج وخدمات الجمعية، ومتابعته البرامج الصحية لصيف 2021م، والعيادة الطبية المتنقلة، ووحدة الإبصار. كما قدم شكره لوقف حصة بنت محمد العبدالله الجميح -رحمها الله- لدعمه العيادة الطبية المتنقلة ووحدة الإبصار بأحدث الأجهزة لتشخيص العيون.

برعاية أمير الباحة وحضور

برعاية أمير الباحة وحضور

برعاية أمير الباحة وحضور

برعاية أمير الباحة وحضور

برعاية أمير الباحة وحضور

برعاية أمير الباحة وحضور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً

خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً

الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب

الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب

شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي"

شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي"

"الحقيل" مهنئًا القيادة بنجاح الحج: تكامل جهود الجهات الحكومية في موسم استثنائي

"الحقيل" مهنئًا القيادة بنجاح الحج: تكامل جهود الجهات الحكومية في موسم استثنائي