ملكة بريطانيا ترسل رسالة إلى منتخب إنجلترا قبل المباراة النهائية بـ24 ساعة

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بعثت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رسالة إلى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، لتعرب للفريق عن أمنياتها بحظ سعيد، قبل انطلاق المباراة الأكثر أهمية للبلاد منذ نهائي كأس العالم في 1966.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الإيطالي يوم غد الأحد في نهائي كأس أمم أوروبا «يورو 2020» في ملعب ويمبلي، بحسب وكالة «رويترز».

وقبل 24 ساعة فقط من بدء المباراة، كتبت ملكة بريطانيا خطابا إلى جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي، استدعت فيه ذكرياتها بحضور نهائي كأس العالم الذي شارك فيه منتخب إنجلترا في 1966، ورؤية البهجة التي حققها الفوز فيه للبلاد.

وكتبت الملكة: «أريد أن أبعث بأطيب تمنياتي من أجل مباراة الغد على أمل أن ألا يسجل التاريخ نجاحكم فحسب، ولكن أيضا الروح، والالتزام والفخر الذي تعاملتم به».

وفي حين أن منتخب إنجلترا وصل مرة واحدة فقط إلى نهائي البطولة، سوف تصبح هذه المرة العاشرة التي يصل فيها منتخب إيطاليا إلى النهائي، ولكن يحظى فريق إنجلترا بحشد قوي من المشجعين قوامه 60 ألف شخص يمثلون دعما قويا لمنتخب البلاد.