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يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، لاستغلال فترة توقف الدوري الحالية، لتجهيز يحيى حامد، ظهير أيمن الفريق لمباراة الزمالك.

ويبذل الجهاز الطبي لزعيم الفلاحين، جهودًا مكثفة من أجل تجهيز يحيى حامد، لمباراة غزل المحلة، في ظل معاناته من الإصابة بكسر في الضلوع، والتي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويُعد يحيى حامد، إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة، في تشكيل الفريق، في ظل إجادته اللعب في مركزي الظهير الأيمن وخط الوسط.

ويلتقي غزل المحلة مع الزمالك، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.