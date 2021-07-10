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الرجاء المغربي يفوز على شبيبة القبائل الجزائري ويتوج بلقب الكونفدرالية ..

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الرجاء المغربي يفوز على شبيبة القبائل الجزائري ويتوج بلقب الكونفدرالية .. فيديو الرجاء المغربي يفوز على شبيبة القبائل الجزائري ويتوج بلقب الكونفدرالية ..

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 10-7-2021 على ملعب الصداقة في بنين بنهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم الرجاء مبكرًا عن طريق نجمه سفيان رحيمي في الدقيقة 5، وعزز بين مالانجو النتيجة في الدقيقة 14 بإضافة الهدف الثاني لينتهي الشوط الأول بتقدم الرجاء 2-0.

ودخل فريق شبيبة القبائل الشوط الثاني متحفزًا وبالفعل سجل في الدقيقة 46 عن طريق زاكا.

وشهد الشوط الثاني إشهار البطاقة الحمراء في وجه عمر العرجون ليكمل فريق الرجاء المباراة بعشرة لاعبين ولكنه ظل متماسكا أمام هجمات الشبيبة لتنتهي المباراة بفوز الرجاء المغربي 2-0.

بهذا الفوز يتوج الرجاء المغربي بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية في موسمها الحالي، وينتظر لقاء الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل، لمواجهة الفائز على كأس السوبر الافريقي.

المصرى اليوم

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