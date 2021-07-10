حفتر ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يبحثان التطورات في البلاد

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التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش اليوم السبت في ببنغازي، حيث بحثا آخر التطورات على الساحة الليبية.

وأفاد مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في مكتب قائد الجيش بالرجمة، استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية.

كما أكد الطرفان ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري.

وكان حفتر قد التقى كوبيش مطلع الشهر الماضي لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية، وقد اتفق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش وقائد الجيش الوطني الليبي على أهمية التزام جميع الأطراف الليبية بالعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر وتسهيلها.