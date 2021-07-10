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انتحار شاب شنقا بسيدي سالم في كفر الشيخ

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انتحار شاب شنقا بسيدي سالم في كفر الشيخ انتحار شاب شنقا بسيدي سالم في كفر الشيخ

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أقدم شاب على الانتحار، داخل منزل أسرته بإحدى القرى بمركز سيدي سالم، لمروره أزمة نفسية.


كان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، تلقيا إخطارا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بانتحار شاب شنقًا داخل منزل أهليته بإحدى القرى بدائرة المركز.


كشفت التحريات التي أجراها المقدم محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، وجود خلافات أسرية بين والد الشاب ووالدته حيث تعرض الشاب ويدعي «م. أ. م. ع» 19 عام، لحالة نفسية سيئة أقدم بعدها على الانتحار. حيث فوجئت والدته صباح اليوم بجثمان ابنها معلق في سقف حجرة نومه، فتوجهت ببلاغ لمامور مركز سيدي سالم، وتوجه رجال المباحث للموقع وتبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما جري إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفي سيدي سالم المركزي.

المصرى اليوم

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