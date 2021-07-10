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استشاري: يجب على الشخص أن ينسحب من العلاقة في هذه الحالة

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استشاري: يجب على الشخص أن ينسحب من العلاقة في هذه الحالة استشاري: يجب على الشخص أن ينسحب من العلاقة في هذه الحالة

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قال الدكتور هشام حجازي، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الشخص إذا كان مهزوز نفسيًا، فعليه أن يزيد الثقة في نفسه من خلال الذهاب إلى الطبيب المعالج، لكي يتم علاج هذه المشكلة، وبالتالي خفض مستوى الشك في العلاقة.

وتابع «حجازي»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الشخص إذا ارتبط بشخص يعاني من شك مرضي، ولم تبدأ العلاقة بشكل رسمي، فعليه أن ينسحب من هذه العلاقة، معقبًا: «مش محتاج يكمل».

ولفت إلى أن الغيرة في العادة مشاعر طبيعية صحية تحدث لأي اثنين في علاقة، والطبيعي أن تحدث في إطار معقول، وفي حال زيادة الغيرة عن إطار معين، فتكون غير صحيحة.

المصرى اليوم

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