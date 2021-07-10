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بعد انخفاض منسوب المياه إلى 50%.. أحمد موسي يحذر: «السودان فى خطر»

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بعد انخفاض منسوب المياه إلى 50%.. أحمد موسي يحذر: «السودان فى خطر» بعد انخفاض منسوب المياه إلى 50%.. أحمد موسي يحذر: «السودان فى خطر»

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن كمية المياه التي تصل السودان انخفضت إلى 50% خلال الأيام العشرة الأخيرة، موضحا أن هناك العديد من المشاكل يشهدها السودان خلال الأيام المقبلة بسبب انخفاض منسوب المياه.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن سد إثيوبيا تم تصنيفه دوليا أنه خطر وانهياره وارد نظرا لكم العيوب الفنية التي تشوبه.

ولفت موسى إلى أن المجتمع الدولي الذي كان يتباكى بالأمس على حق إثيوبيا في التنمية لم يتدخل لمساعدة السودان العام الماضي في مشاكل الفيضان والجفاف الذي تعرض له.

المصرى اليوم

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