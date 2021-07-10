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مقتل مسجل خطر عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في قنا

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مقتل مسجل خطر عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في قنا مقتل مسجل خطر عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في قنا

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لقي مسجل خطر مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في قنا، وعثر بجوار جثته على سلاح نارى وذخائر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان مساء السبت: «استمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن قنا وجود (أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة) والسابق اتهامه في 6 قضايا ما بين (سرقة بالإكراه– قتل– مقاومة سلطات)، ومحكوم عليه فيها بـ(السجن، السجن المؤبد، الإعدام)، مختبئاً بإحدى الشقق السكنية المستأجره بدائرة مركز شرطة نجع حمادى».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، على الفور بادلته القوات بالمثل وتم السيطرة على الموقف.. وأسفر ذلك عن مقتل العنصر الإجرامى، وعُثر بجواره على (بندقية آلية– 8 خزائن– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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