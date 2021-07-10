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إثيوبيا تشكر على دعمها في أزمة سد النهضة

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إثيوبيا تشكر روسيا على دعمها في أزمة سد النهضة إثيوبيا تشكر على دعمها في أزمة سد النهضة

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كشفت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن اللجنة الفنية العسكرية الإثيوبية الروسية، بدأت عقد اجتماعاتها الـ11 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وزيادة المعرفة والتقنيات العسكرية المستخدمة.

وقالت وزيرة الدفاع الإثيوبية، مارتا لويجي، إن التعاون المشترك بين تعزز بعد المناقشات التي أجراها رئيس الوزراء أبي أحمد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن الروسية قدمت دعمًا لأديس أبابا، خلال عمليات الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي.

وأضافت الوزيرة الإثيوبية أن الموقف الروسي كان مؤيدًا لإثيوبيا في مختلف القضايا والساحات الدولية، ومن بينها الانتخابات العامة الإثيوبية، وسد النهضة الإثيوبي، موجهة الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وأشار نائب مدير التعاون العسكري الروسي بونتشوك أناتولي، إلى أن العلاقات الإثيوبية الروسية «طويلة الأمد»، مستشهدًا بالتدريبات العسكرية المقدمة للعديد من أفراد قوات الدفاع الإثيوبية في روسيا.

المصرى اليوم

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