برقم الجلوس.. وزير التعليم يعلن قائمة الطلاب الغشاشين في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا بشأن الحالات التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة السبت 10/7/2021.

وقال وزير التعليم في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «حذرنا كثيرا من الغش ولكن للآسف قام الطلاب المذكورون في هذا البيان بمحاولات للغش وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد في البيان».

ونشر شوقي أرقام جلوس الطلاب الغشاشين وتفاصيل محضر الغش.