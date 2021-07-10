متعدد العلاقات العاطفية.. اعترافات عروسة التبين بقتل خطيبها وحرق شقة الزوجية

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كشفت التحقيقات تفاصيل صادمة في واقعة مقتل شاب وإشعال النيران في جسده على يد خطيبته و3 فتيات آخريات بمنطقة التبين في القاهرة، أن 4 رسائل جنسية على هاتف المجني عليه «كمال» 22 سنة وراء قتله وتفحم جثته قبل أسبوعين من موعد زواجهما، وقررت النيابة العامة المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت المتهمة تدعي «ندي» 21 سنة، إنها أمسكت قطعة خشبية كبيرة وضربت خطيبها على رأسه بمساعدة 3 فتيات آخريات فلفظ أنفاسه في الحال للانتقام منه، ثم قامت بإشعال النيران في الشقة المقيم فيها لإبعاد الشبهة الجنائية عنها وهربن من مكان الحادث.

أكدت المتهمة أمام النيابة العامة أنه بالصدفة شاهدت رسائل جنسية بين خطيبها المجني عليه وبين عدد 4 فتيات آخريات على تطبيق واتس آب الخاص به، وعندما واجهته اعترف بأنه متعدد العلاقات مع الفتيات فقررت التخلص منه إلى الأبد فاتفقت مع شقيقتها واثنتان على قتله داخل الشقة التي تم إعدادها للزواج بمنطقة التبين.

وأضافت المتهمة في يوم الحادث اتصلت بخطيبي وطلبت مقابلته في الشقة التي يتم إعدادها للزواج، بهدف تسوية الخلافات بيننا خلال الفترة الأخيرة، وعندما حضر وجدني في انتظاره بصحبة 3 فتيات آخريات فحدثت بيننا مشاجرة ورفض طلب طلاقي منه بعد أن عقد قراننا في شهر مايو الماضي، فتم ضربه على رأسه واشعال النيران في شقة الزوجية للهروب من المسؤولية.

كان قسم شرطة 15 مايو تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب متفحمة داخل شقته بمنطقة التبين، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه يدعي «كمال» 22 سنة موظف، وأنه تم عقد قرانه على فتاة تدعي «ندي» في شهر مايو الماضي، تم الاستماع إلى أقوال شهود عيان وجيران المجني عليه وتفريق الكاميرات الموجودة بمحيط مكان الحادث، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمات في الواقعة وتم ضبطهن، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة، تم إحالتهن إلى النيابة العامة وجاري استكمال التحريات.