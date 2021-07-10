مقتل شقيقين على يد عمهما وإصابة والدهما بطلقات نارية في كفر الشيخ

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لقى شقيقان يقيمان بإحدى قري مركز سيدي سالم مصرعهما على يد عمهما الذي أطلق النار عليهما فلقيا مصرعهما على الفور، كما أطلق النيران على والدهما «شقيقه» ولكنه أصيب فقط بجروح بفروة الرأس، لوجود خلاف بينهم على ملكية أرض زراعية.



كان اللواء خالد العزب مدير امن كفر الشيخ تلقى بلاغا من العميد هشام الزعفراني مأمور مركز شرطة سيدي سالم يفيد مقتل عبدالمجيد أحمد وشقيقه السيد وإصابة والدهما إثر اطلاق النيران عليهم ببندقية خرطوش. وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ وقادها المقدم محمد عبدالعزيز رئيس مباحث سيدى سالم وجود خلاف على شراء أرض. وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى المستشار أشرف ربيع المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ للتحقيق.