★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام بخيت، عضو الوفد المصري في مفاوضات السد الإثيوبي، إن نسبة انهيار السد الإثيوبي يصنف دوليًا ضمن المشاريع الأكثر خطورة، مشيرًا إلى أن احتمال انهياره واردة.

وأضاف الدكتور هشام بخيت، خلال فيديو عرضه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إذا عدنا إلى تقرير اللجنة الدولية للخبراء، فنجد أنها أثارت العديد من النقاط السلبية في الدراسات الإثيوبية المتعلقة بأمان السدود.

وأضاف، أن هناك العديد من التوصيات وطالبت بإعادة الدراسات لبعض الأماكن، مشيرًا إلى أن إثيوبيا ادعى أنه قام بهذه الدراسات، ولكن لم يكن هناك علامات واضحة بفعل هذا الأمر. وواصل، إذا لاحظنا أن هناك تغيرات جوهرية تحدث أثناء التشغيل فيما يتعلق بالفتحات الخاصة بتوليد الكهرباء، مشيرًا إلى أنه بالرؤية الهندسية شيء غير منطقي.

وتساءل، كيف لسد من عام 2011 إلى 2018 يكون به 16 فتحة توربينات وفي 2018-2019 يلغي ثلاثة، وماذا يعني أن الفتحات عند منسوب معين وبعد الصب يتم تكسيرها، مشيرًا إلى أن كل هذا علامات استفهام كبيرة.

وختم عضو الوفد المصري في مفاوضات السد الإثيوبي حديثه قائلًا: «في حالة حدوث انهيار في سد النهضة، ستكون آثاره مدمرة على أشقاءنا في السودان».