شكري: «سد النهضة» قضية وجودية.. والدولة لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها وحماية مواطنيها

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وصف سامح شكري وزير الخارجية، قضية سد النهضة بـ«الوجودية»، وبالتالي لن تتهاون الدولة في الدفاع عن مصالحها وحماية مواطنيها، مؤكدًا أن الدولة لديها القدرة والإمكانيات لحماية هذه المصالح.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «on»، مساء السبت، عبّر الوزير عن مساعي مصر للتوصل إلى حل، وتشجع «الأشقاء في إثيوبيا» على تغيير مسارهم، إلى جانب تشجيع المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بأن يبعث برسائل تعزِّز من هذه الخطوة.

وأشار إلى أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي تطرقت في مداخلتها بمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، إلى الملء الأحادي من قِبل إثيوبيا، بينما اكتفت بقية الدول الأعضاء بتناول قضية عدم اتخاذ إجراءات أحادية على العموم.