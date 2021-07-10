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علاء الظواهري: مفاوضات سد النهضة لن تعود إلى نقطة الصفر

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علاء الظواهري: مفاوضات سد النهضة لن تعود إلى نقطة الصفر علاء الظواهري: مفاوضات سد النهضة لن تعود إلى نقطة الصفر

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قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إن جلسة مجلس الأمن وما دار فيها، كانت خطوة هامة جدًا، وكلمة وزير الخارجية سامح شكري، كان بها الكثير من الرسائل التي لا يفهمها غير المتخصصين في بعض النقاط.

وأضاف «الظواهري»، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، السبت، أن كلمة وزير الخارجية أظهرت للعالم أجمع الموقف المصري والسوداني مع الموقف الإثيوبي المعارض والمتعنت، وهذا في حد ذاته نجاح للرسالة المستهدفة داخل مجلس الأمن.

وتابع: « والسودان لم يطلبا خروج الاتحاد الإفريقي من مفاوضات السد الإثيوبي، وإنما المطلوب رعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات مع وجود مجموعة من المراقبين الدوليين بهدف وجود فنيين لهم دور الوساطة لتقريب وجهات النظر من أجل الوصول لحل»، موضحًا أن المطلب المصري مبني على التجربة الوحيدة التي كادت أن تنجح وهي مفاوضات واشنطن.

ونوه بأن أي بداية وعودة للمفاوضات ستكون مبنية على ما تم التوصل إليه خلال مفاوضات واشنطن، ولن يتم العودة لنقطة الصفر.

المصرى اليوم

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