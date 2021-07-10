هل تكون مؤشرا لنهاية العالم؟.. «البحوث الفلكية» تحذر: انفجارات شمسية تصل الأرض غدًا

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أصدر معهد البحوث الفلكية بيانا بشأن رصد انفجارات شمسية جديدة في يوليو2021، جاء فيه أنه في إطار عمليات المتابعة والرصد التي يقوم بها المعهد في مجال التغيرات الشمسية وما يتعلق بالنشاط الشمسي وخاصة مع تقدم عمر الدورة الشمسية الحالية، فقد رصدت الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس حدوث 3 انفجارات في الموقع AR 12840 مرتين منهم يوم الجمعة 9 يوليو 2021، ما أدى إلى إنتاج زوج من التوهجات الشمسية من الفئة C-class وهو توهج شمسي متناهي الصغر بطيء وضعيف ولكن فترته الزمنية طويلة وقد تكون أيضا من النوع الأقوى C4.7. حسب موقع الطقس الفضائى.

وأضافت الدكتورة ماجدة محب، الباحثة في مجال الفيزياء الشمسية بالمعهد، أنه من ناحية أخرى يتوقع أن يصل سيل من الرياح الشمسية إلى المجال لكوكب الأرض يومي 11 و12 يوليو الجاري. تلك المادة الغازية والتي تتدفق من ثقب إكليلي في الغلاف الجوي للشمس Coronal hole ومن الممكن حدوث عواصف جيومغناطيسية صغيرة وظهور الشفق القطبي عند وصولها.

وعن موعد حدوث انفجارات شمسية، أوضح المعهد: «بدأت هذه الانفجارات منذ يوم 3/7/2021 وكانت من الفئة X وهي ذات شدة عالية وتعد هذه المرة الأولى من 4 سنوات تقريبا ان تنتج الشمس هذه الفئة من التوهجات، وتأتي أهمية هذا الحدث حيث أن هذا النوع من التوهجات هو من أقوى أنواع الانفجارات الحادثة على سطح الشمس حسب التصنيف العلمي، ولأن تأثيره على حجب الإرسال في مجال التردد الراديوي عالي جدا ويتسبب في عواصف جيومغناطيسية قوية، ويتوقع الخبراء ظهور المزيد من هذه التوهجات القوية على مدار الدورة الشمسية الحالية».

وأضاف الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، أن خطورة الانفجارات الشمسية تتمثل بشكل خاص على رواد الفضاء الذين لا يتمتعون بالحماية الكاملة من غلافنا الجوي الواقي. وترفع الجسيمات المشحونة المتدفقة نحو الأرض من خطر امتصاصها للإشعاع الضار، بينما تخاطر أيضا بإلحاق الضرر بالمركبات الفضائية«.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أنه انتشرت بسبب هذه الأخبار أن هذه الانفجارات الشمسية قد تكون مؤشرا لنهاية العالم، وهذا غير صحيح بالمرة، وما هي إلا ضجة على صفحات التواصل الاجتماعي تثار مع كل حدث من أحداث الشمس ومع كل انفجار، وهي أحداث متكررة وطبيعية ويجب متابعتها فقط لتجنب التعتيم الراديوي أو اختلال أجهزة الإرسال ومتابعة العواصف الجيومغناطيسية.