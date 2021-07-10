أخبار عاجلة

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها -
لماذا انقلب الرئيس التونسي قيس سعيد على حركة النهضة (تقرير) -
أستاذ قانون دولي: لا أستبعد نشوب نزاعًا مسلحًا حول سد النهضة -
نص كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد وقرارات تجميد البرلمان وموقف حاسم ضد الإخوان «فيديو» -
حصة العسيلي.. رائدة الإذاعيات في الإمارات -
أحمد موسى: الهارب محمد علي هيجي.. وكل واحد كسر كوباية هيتحاسب عليها -
كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يطير غدًا إلى تونس .. الأهلي يعلن قائمة اللاعبين الـ 28

Print
يطير غدًا إلى تونس .. الأهلي يعلن قائمة اللاعبين الـ 28 يطير غدًا إلى تونس .. الأهلي يعلن قائمة اللاعبين الـ 28

يطير غدًا إلى تونس .. الأهلي يعلن قائمة اللاعبين الـ 28

كشف النادي الأهلي، عن قائمة لاعبي الفريق الكروي الأول ، المغادر إلى المعسكر الرئيس الذي ستحتضنه تونس، تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وقد وقع اختيار مدرب الفريق "هاسي" على 28 لاعبًا ليخوضوا المعسكر الخارجي، يتقدمهم السوري عمر السومة، وحارس المرمى محمد العويس، إضافة إلى البرازيلي دانكلير.

وضمت القائمة الأهلاوية أحمد كسار، ليوبومير فيجسا، ومحمد مجرشي، وياسر المسيليم، ومحمد الزبيدي، ومحمد خبراني، وعلي الأسمري، ومحمد المجحد، وفراس الغامدي، ونوح الموسى، وعبدالرحمن الصانبي، وإياد مدني، وزياد الجهني، وهيثم عسيري، وسلمان المؤشر، ومعتز هوساوي، وفهد مجرتي، وريان حامد، ومناف أبو يابس، وهاني الصبياني، وعبدالله عبده، وحسن العلي، وألكسندر ميتريتا، وعثمان الحاج، وحسين المقهوي.الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً

خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً

الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب

الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب

شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي"

شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي"

"الحقيل" مهنئًا القيادة بنجاح الحج: تكامل جهود الجهات الحكومية في موسم استثنائي

"الحقيل" مهنئًا القيادة بنجاح الحج: تكامل جهود الجهات الحكومية في موسم استثنائي