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استشاري قلب يكشف طريقة الوقاية من الحمى الروماتيزمية

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استشاري قلب يكشف طريقة الوقاية من الحمى الروماتيزمية استشاري قلب يكشف طريقة الوقاية من الحمى الروماتيزمية

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قال الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، إن الوقاية الوحيدة من الحمى الروماتيزمية تكون بالحصول على كورس كامل من المضادة الحيوي حال الإصابة بالتهابات في الحلق.

وتابع «الوكيل»، خلال حواره مع الإعلامي خالد صقر، ببرنامج «شارع القلب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الصمام المترالي بعد سن الـ60 أو الـ70 عامًا ينشف أو يضعف مع الوقت، مما يؤدي إلى قطعه، وبعد التشخيص يتم تحديد خطة العلاج.

ولفت إلى أن ارتخاء الصمام المترالي بنسبة 60% يكون أمرا بسيطا للغاية، ويتم علاجه ببعض العلاجات البسيطة، معقبًا: «مش كل ارتخاء في الصمام حاجة تخض».

المصرى اليوم

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