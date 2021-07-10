صحة مطروح : 96 عملية جراحية دقيقة خلال أسبوع بالمستشفى العام

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صرح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه أجريت بقسم العمليات بمستشفى مطروح العام مجموعة من العمليات الكبرى والمعقدة على يد مجموعة من أساتذة الجامعة والاستشاريين المتعاقدين مع المستشفى وديوان عام مديرية الشؤون الصحية، ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية بمطروح بدعم من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للاستعداد لفصل الصيف والقضاء على العمليات المؤجلة نتيجة ازدياد حجم العمل بفصل الصيف.



كان من بين العمليات التي أجريت نزيف بالمخ خارج الأم الجافية واستئصال مرارة ناتج عن إلتهاب مزمن بالمرارة وفتق إربي خلقي لدى الأطفال واستئصال للوزتين وكسور مضاعفة وخلع بمفصل الكتف نتيجة حوادث سير.

وأوضح الدكتور صبرى شعبان مدير مستشفى مطروح العام ان العمليات أجراها كلا من الأطباء أ. د. سليمان القماش أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة قناة السويس، وأ.د. عمر محمد مدرس جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة قناة السويس، ود. سيد سليمان استشاري جراحة المخ والأعصاب مستشفى أم المصريين. ود. أحمد أبوالمجد أخصائي جراحة المخ والأعصاب. دكتور محمد أمين استشاري التخدير بالمستشفى العام، وطاقم تمريض العمليات.