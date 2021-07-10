وزير التعليم يحذر طلاب الثانوية العامة: «كل اللي غشوا النهارده ضاعوا وهيسقطوا»

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن طبيعة امتحان الثانوية العامة وتصميمه كان من خلال أسئلة ونماذج مختلفة وترتيب الأسئلة مختلف، لذلك تسريب نموذج واحد لن يفيد النماذج الأخرى في الامتحان، قائلا: «كل اللي غشوا النهارده ضاعوا وما استفادوش.. وهيسقطوا».

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الغش هو الحل الوحيد بالنسبة لبعض الطلاب، لذلك اعتمدوا على إجابات مسربة وخاطئة وأضاعوا وقت الامتحان، منوهًا إلى أن أي شخص من الطلاب يستقبل الإرسال هو معروف ويتم تحديد أسماء الناس التي استقبلت الإجابات.

وأشار الوزير إلى أن اليوم الأول في امتحان الثانوية العام الماضي كان به 10 أضعاف حالات الغش التي تم ضبطها اليوم، منوهًا بأن هناك ادعاءات كثيرة عن تسريب الامتحان قبل وقت اللجنة وهو كذب ولم يحدث.