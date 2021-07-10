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إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة برافد الطريق الدولي الساحلي

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إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة برافد الطريق الدولي الساحلي إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة برافد الطريق الدولي الساحلي

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أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على رافد الطريق الدولي الساحلي.

كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ قد تلقت إشارة بانقلاب سيارة ميكروباص على رافد الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ووتم نقل المصابين لمستشفى البرلس المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين إصابة كلا من حسن السعيد محمد، 6 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفاطمه احمد اسماعيل، 24 سنة، باشتباه خلع بالكتف الايسر، ومحمد عطيه، 18 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وناصر حسن احمد، 12 سنة، بجرح قطعي بالراس وكدمات متعددة بالجسم، ومحمود حسن احمد، 17 سنة، بجرح بالوجه والرأس وسحجات متفرقة بالوجه، وعصام محمد عبدالسلام، 19 سنة، بجروح متفرقة بالجسم والظهر، واحمد طارق السيد، 18 سنة بجروح متعددة بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، وصلاح الشربيني ذكي، 35 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، مياده ناصر احمد، 25 سنه، باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وفاطمه ناصر احمد، 24 سنة، بجرح قطعي بالحاجب الأيسر جميع الحالات مستقرة، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة بمستشفى البرلس المركزي.

المصرى اليوم

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