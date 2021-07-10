22 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة الأهلي

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اختار محمد عبدالجليل المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق مدينة العين السخنة، استعدادا لمباراة الأهلي المقرر إقامتها في السابعة مساء غد الأحد باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعصام صبحي ومحمد عادل أمو وأحمد صبيحة وفارس طارق وخالد مصطفى ومحمد دسوقي وعماد فتحي وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة وزياد أشرف وأحمد عادل ميسي وهشام محمد وباسم مرسي وعبدالله مجدي وشميلس بيكلي وباولن فوافي وسعيد الونش.

وغادر اللاعبون المختارون في قائمة المباراة القاهرة مساء اليوم للانتظام في المعسكر المغلق، وخاض الفريق مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الأهلي على ملعب فندق إقامة الفريق.