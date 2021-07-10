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الإنجليزى يعلن وفاة نجمه قبل ساعات من مواجهة إيطاليا فى نهائى اليورو

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المنتخب الإنجليزى يعلن وفاة نجمه قبل ساعات من مواجهة إيطاليا فى نهائى اليورو الإنجليزى يعلن وفاة نجمه قبل ساعات من مواجهة إيطاليا فى نهائى اليورو

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أعلن الإنجليزي لكرة القدم، عبر موقع «تويتر»، اليوم السبت، أن مهاجمه السابق، بول مارينر، توفي عن 68 عاما.

وقال المنتخب الإنجليزي في بيانه: شعرنا بالحزن بعد أن علمنا برحيل بول مارينر، الذي لعب لمنتخب إنجلترا 35 مرة، عن 68 عاما.

وأضاف المنتخب: مثل مارينر، منتخب إنجلترا ما بين 1977 و1985، وأحرز له 13 هدفا. تعازينا لأسرته وأصدقائه والأندية التي سبق له اللعب معها.

وشارك مارينر مع منتخب إنجلترا في نهائيات 1982.

وكان مارينر، بدأ مسيرته الكروية في صفوف بليموث أرجايل، قبل الانتقال إلى إبسويتش تاون، الذي أحرز له 135 هدفا في 339 مباراة.

وكان اللاعب الراحل أيضا ضمن تشكيلة إبسويتش تاون، الفائزة بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 1977-1978، كما توج مع الفريق بكأس الاتحاد الأوروبي في موسم 1980-1981،كما لعب أيضا لعدة فرق، منها أرسنال، وبورتسموث، قبل الاعتزال في 1993،وتولى بعد ذلك تدريب فريقي بليموث، وتورونتو إف.سي.

يذكر أن المنتخب الإنجليزي يستعد لخوض مباراة هامة غدا الأحد، ضد نظيره الإيطالي، في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

المصرى اليوم

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