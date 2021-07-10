الإنتاج الحربي يستعيد محمد طلعت قبل مواجهة الأهلى

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يستعيد فريق الإنتاج الحربى جهود لاعبه محمد طلعت مهاجم الفريق في مواجهة الأهلى المقبلة بعد انتهاء عقوبته حيث غاب عن مباراة بيراميدز، بعدما قرر أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه على اللاعب بجانب استبعاده من مواجهة بيراميدز الماضية وخوضه تدريبات منفردة وذلك بسبب اعتراضه على قرار الجهاز الفنى باستبداله في مباراة الجونة التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وظهر اللاعب بشكل سيىء طوال أحداث المباراة وأهدر فرص سهلة أمام المرمى مما دفع أحمد كشرى لاستبداله وهو الأمر الذي لم يلقى رضا من اللاعب فبادر بالتشويح للجهاز الفنى الامر الذي لم يتقبله الجهاز الفنى وقرر عقاب اللاعب.