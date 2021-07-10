وصول جثامين المواطنين المصريين ضحايا حرائق قبرص

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استقبل السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، في مطار القاهرة مساء السبت، جثامين المصريين ضحايا الحرائق التي اندلعت في بعض القرى القبرصية لدى وصولها إلى أرض الوطن، بحضور الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، والسفير هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة.

وقدم عباس واجب العزاء لأهالي ضحايا الحادث الذين تواجدوا بالمطار، كما ثمن الجهود التي قامت بها السلطات القبرصية وتعاونها الوثيق مع الجهات المصرية لإنهاء الإجراءات ذات الصلة بحادث وفاة المواطنين المصريين، ومن جانبه، قدم السفير القبرصي خالص تعازي حكومة بلاده لأهالي ضحايا الحادث الأليم.

يذكر أن السفارة المصرية في قبرص أنهت صباح السبت كل الإجراءات ذات الصلة بنقل جثامين المواطنين الي أرض الوطن، وقامت بالتعاون مع الكنيسة القبطية في قبرص بترتيب صلاة على أرواح الضحايا في مقر الكنيسة القبطية في العاصمة نيقوسيا.

كما قام السفير وطاقم السفارة بمرافقة جثامين المواطنين المصريين إلى مطار لارناكا، وشارك عدد من المسؤولين القبارصة، وعلى رأسهم مدير مراسم الحكومة، ومديرة إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، ونائب رئيس جهاز الشرطة، في توديع جثامين المواطنين المصريين.