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محافظ مطروح يستقبل الشباب العاملين بالشواطئ لحل مشكلاتهم

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محافظ مطروح يستقبل الشباب العاملين بالشواطئ لحل مشكلاتهم محافظ مطروح يستقبل الشباب العاملين بالشواطئ لحل مشكلاتهم

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التقى محافظ مطروح، بمكتبه اليوم السبت، بعدد من الشباب العاملين بشاطئ الغرام والاستماع لمطالبهم مع الاستجابة الفورية لها، حرصاً على التواصل الدائم مع شباب وتلبية مطالبهم، خاصة مع موسم الصيف السياحى والحرص على نجاحه مع أهميته كمورد اقتصادى لأهالى وشباب مطروح.


وجه محافظ مطروح كلاً من شركة كهرباء البحيرة بمطروح ومركز ومدينة مرسى مطروح بسرعة إنهاء مشكلة توصيل الكابل الكهربى مع تأمين وصول التيار إلى المنشآت الجديدة بالشاطئ، كما وجه مرفق الإسعاف بتأمين الشاطئ من خلال تمركز سيارة إسعاف دائمة استعداداً لأى طارئ أو حدث غرق بالشاطئ، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات.


أكد محافظ مطروح خلال اللقاء أهمية حُسن التعامل مع رواد الشواطئ وزائرى المحافظة للظهور بالشكل اللائق بالمحافظة السياحية، مع توجيه لجان متابعة مستمرة لمنع أي تجاوزات.

المصرى اليوم

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