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استطلاع: أغلبية البرازيليين يؤيدون مساءلة الرئيس بولسونارو

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استطلاع: أغلبية البرازيليين يؤيدون مساءلة الرئيس بولسونارو استطلاع: أغلبية البرازيليين يؤيدون مساءلة الرئيس بولسونارو

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كشف استطلاع للرأي في البرازيل اليوم السبت ولأول مرة عن أن أغلبية البرازيليين يؤيدون مساءلة الرئيس جايير بولسونارو في ظل مزاعم فساد مرتبطة بشراء لقاحات.

وأوضح استطلاع مؤسسة داتافولها أن 54 بالمئة من البرازيليين يؤيدون اقتراحا باتخاذ البرلمان إجراءات لمساءلة الرئيس وذلك في مقابل معارضة 42 بالمئة.

وترددت مؤخرا مزاعم بضلوع مسؤولين اتحاديين في رشى مرتبطة بشراء لقاح كوفاكسين الذي تطوره شركة هندية. وكانت وزارة الصحة البرازيلية أوقفت في أواخر يونيو صفقة لشراء لقاح كوفاكسين بقيمة 1.6 مليار ريال (304 ملايين دولار).

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