العثور على جثة شاب متحللة في الخانكة

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تخلص شاب من حياته بعدما شنق نفسه داخل منزله بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة، وتم العثور على جثته متحللة، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة الخانكة بورود بلاغًا من الأهالي بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز، بوجود رائحة كريهة من داخل مسكن شاب بمنطقة الجبل الأصفر، وانتقلت قوة أمنية وتم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 31 عاما يعيش بمفرده وجثته متحللة، وتوفى منذ 4 أيام وتولت النيابة التحقيق.