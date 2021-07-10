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ضبط 37 كيلو لحوم فاسدة بمطعم في مطروح

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ضبط 37 كيلو لحوم فاسدة بمطعم في مطروح ضبط 37 كيلو لحوم فاسدة بمطعم في مطروح

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قام المحاسب حسن كمال الشيباني- مدير مديرية بمطروح ومعه مفتشي ادارة الرقابة التموينية وبالاشتراك مع الطب البيطري والصحة ومجلس المدينة وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين، بالمرور على عدد من المنشآت السياحية والمطاعم والكافيتريات بمدينة مرسى مطروح لمراجعة ما يتم تقديمه للمستهلكين.


أسفر المرور، عن ضبط احدى الكافيتريات بشارع الكورنيش وبداخلها كميات من اللحوم والدواجن المعدة للطهي والتقديم لرواد الكافيتريات ( ٣٧ كجم ) وكلها غير صالح للاستهلاك الآدمي. وتم التحفظ على المضبوطات من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم قيد المحضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة للنظر والتصرف.

المصرى اليوم

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