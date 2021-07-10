المقاولون يتمسك بعماد النحاس رغم تراجع النتائج

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رفض مسئولو المقاولون العرب مناقشة فكرة التخلي عن عماد النحاس مدرب الفريق رغم تلقي هزيمتين متتاليتين من الطلائع ثم الأهلي في الدوري العام، وتمسك المقاولون بالجهاز الفني بالكامل لقيادة الفريق خلال المباريات المتبقية، لخلق حالة من الاستقرار لدى اللاعبين تمكنهم من تجاوز مركزهم الحالي في الدوري.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عض مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني، لتجاوز الموقف الصعب الحالي للفريق، خاصة وأن اللاعبين لم يقصروا في مباراة الأهلي الماضية من وجهة نظره.