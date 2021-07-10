الإسماعيلى يستقر على رحيل الأنجولى آرى بابل نهاية الموسم

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استقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبوجريشة، بناءً على توصية من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق على رحيل الأنجولى آرى بابل لاعب الدراويش في نهاية الموسم الحالى لعدم القناعة الفنية بقدراته، بجانب فشله في إثبات جدارته مع القلعة الصفراء في الفترة الماضية، على الرغم من مشاركته مع الإسماعيلى بشكل أساسى في أكثر من مباراة، وتعاقد الاسماعيلى مع أرى بابل في بداية الموسم الجارى قادماً من التعاون السعودى.

واستقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على خوض معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من 23 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز والمقرر لها الثانى من شهر أغسطس المقبل في السابعة مساءاً على استاد الدفاع الجوى في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.