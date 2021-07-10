أخبار عاجلة

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها -
لماذا انقلب الرئيس التونسي قيس سعيد على حركة النهضة (تقرير) -
أستاذ قانون دولي: لا أستبعد نشوب نزاعًا مسلحًا حول سد النهضة -
نص كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد وقرارات تجميد البرلمان وموقف حاسم ضد الإخوان «فيديو» -
حصة العسيلي.. رائدة الإذاعيات في الإمارات -
أحمد موسى: الهارب محمد علي هيجي.. وكل واحد كسر كوباية هيتحاسب عليها -
كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الأهلي يؤكد جاهزية على لطفي لرحلة المغرب

Print
الأهلي يؤكد جاهزية على لطفي لرحلة المغرب الأهلي يؤكد جاهزية على لطفي لرحلة المغرب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الجهاز الطبي للأهلي أن على لطفي، حارس مرمى الفريق، سيكون جاهزاً للسفر مع البعثة الحمراء إلى المغرب لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض على لطفي للإصابة فى العضلة الأمامية منذ أيام فى أحد تدريبات الفريق، وغاب على إثرها عن مباراة المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، فى الدوري والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة، كما سيغيب لطفي عن مباراة الأهلي غداً أمام المقاصة فى الدورى.

وأشار الجهاز الطبي إلى أن على لطفي سيكون جاهزاً للسفر مع الفريق إلى المغرب الثلاثاء المقبل لخوض نهائي أفريقيا أمام الفريق الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو الجاري بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور

رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور

أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج

أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج

فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها

فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها