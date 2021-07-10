الأهلي يؤكد جاهزية على لطفي لرحلة المغرب

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أكد الجهاز الطبي للأهلي أن على لطفي، حارس مرمى الفريق، سيكون جاهزاً للسفر مع البعثة الحمراء إلى المغرب لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض على لطفي للإصابة فى العضلة الأمامية منذ أيام فى أحد تدريبات الفريق، وغاب على إثرها عن مباراة المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، فى الدوري والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة، كما سيغيب لطفي عن مباراة الأهلي غداً أمام المقاصة فى الدورى.

وأشار الجهاز الطبي إلى أن على لطفي سيكون جاهزاً للسفر مع الفريق إلى المغرب الثلاثاء المقبل لخوض نهائي أفريقيا أمام الفريق الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو الجاري بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.