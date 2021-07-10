كارتيرون يرفض التفريط فى جهود أبوجبل

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يفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، استمرار محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق، ضمن قوام قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد حيث يعد الحارس من العناصر التى يفضل كارتيرون تواجده فى الفريق واستمراره بالموسم المقبل.

وتلقى الحارس أكثر من عرض فى الفترة الأخيرة، إلا أن الأولوية لديه تكمن فى الاستمرار داخل الزمالك، مع مواصلة الاجتهاد فى التدريبات، انتظارا لحاجة الفريق إلى جهوده الفنية خاصة بعدما اعتمد الجهاز الفنى فى الفترة الماضية على جهود محمود جنش الذى قدم مستويات جيدة فى حراسة مرمى الفريق منذ الاعتماد عليه بشكل أساسى بعد الفترة التى حرس فيها محمد عواد مرمى الفريق الأبيض قبل أن يتم الاعتماد على جنش وتنصيب أبو جبل بديلاً له.