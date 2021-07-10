أخبار عاجلة

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها -
لماذا انقلب الرئيس التونسي قيس سعيد على حركة النهضة (تقرير) -
أستاذ قانون دولي: لا أستبعد نشوب نزاعًا مسلحًا حول سد النهضة -
نص كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد وقرارات تجميد البرلمان وموقف حاسم ضد الإخوان «فيديو» -
حصة العسيلي.. رائدة الإذاعيات في الإمارات -
أحمد موسى: الهارب محمد علي هيجي.. وكل واحد كسر كوباية هيتحاسب عليها -
كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الأهلى يجهز محمد محمود لمباريات الدوري

Print
الأهلى يجهز محمد محمود لمباريات الدوري الأهلى يجهز محمد محمود لمباريات الدوري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وضع الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خطة لتجهيز نجمه محمد محمود لاعب خط الوسط العائد من الإصابة منذ فترة قصيرة، حيث ينوى جهاز الأهلى تجهيزه فنياً وبدنياً بشكل كامل على أن يظهر فى مباريات المارد الأحمر بالدوري بصورة تدريجية تضمن استعادة فورمته الفنية والبدنية فى أقرب فرصة.

وغاب محمد محمود عن مباريات وتدريبات الأهلى من فترة طويلة للإصابة، حيث أجرى جراحتين رباط صليبى وثالثة فى الركبة، وأنهى محمد محمود خلال الأيام الأخيرة آخر برامج التأهيل والعلاج ليعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور

رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور

أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج

أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج

فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها

فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها