الأهلى يجهز محمد محمود لمباريات الدوري

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وضع الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خطة لتجهيز نجمه محمد محمود لاعب خط الوسط العائد من الإصابة منذ فترة قصيرة، حيث ينوى جهاز الأهلى تجهيزه فنياً وبدنياً بشكل كامل على أن يظهر فى مباريات المارد الأحمر بالدوري بصورة تدريجية تضمن استعادة فورمته الفنية والبدنية فى أقرب فرصة.

وغاب محمد محمود عن مباريات وتدريبات الأهلى من فترة طويلة للإصابة، حيث أجرى جراحتين رباط صليبى وثالثة فى الركبة، وأنهى محمد محمود خلال الأيام الأخيرة آخر برامج التأهيل والعلاج ليعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية.