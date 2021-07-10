كلوب يحسم قراره بشأن عودة كوتينيو

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حسم الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، قراره بشأن عودة البرازيلى فيليب كوتينيو، صانع ألعاب نادى برشلونة الإسبانى، إلى صفوف الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان كوتينيو رحل عن صفوف ليفربول فى يناير 2018، لينتقل إلى صفوف برشلونة، ولكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر منه مع النادى الكتالونى، فى ظل كثرة الإصابات التى تعرض لها.

وذكرت تقارير صحفية، الأسبوع الماضى، أن كوتينيو يحلم بالعودة إلى صفوف الريدز من جديد هذا الصيف

وأكدت صحيفة «إكسبريس» البريطانية أن كلوب يرفض فكرة عودة كوتينيو إلى صفوف الفريق مرة أخرى، وذلك بسبب كثرة إصاباته منذ انتقاله إلى برشلونة.

وأوضحت أن المدرب الألمانى، الذى يريد بالفعل التعاقد مع صانع ألعاب جديد بدلًا من الهولندى جورجينيو فينالدوم، يركز على لاعبين آخرين بدلًا من التعاقد مع كوتينيو.

يذكر أن اللاعب، صاحب الـ29 عامًا، غاب عن النصف الثانى من الموسم الماضى بسبب الإصابة، حيث خضع لعملية جراحية فى إبريل من هذا العام.

ولعب مع الفريق 14 مباراة فقط فى الليجا ودورى أبطال أوروبا مع برشلونة الموسم الماضى، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.