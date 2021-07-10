سيراميكا يستعيد ميدو جابر قبل مواجهة الأهلي

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ينتظم ميدو جابر لاعب نادى سيراميكا لصفوف فى التدريبات الجماعية التى تنطلق بعد غد الاثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى يوم 5 أغسطس المقبل، بعدما غاب اللاعب عن الفريق أمام أسوان فى اللقاء الأخير بسبب الإيقاف لتلقيه 3 إنذارات.

ويبقى ميدو جابر من الركائز الأساسية لفريق سيراميكا في وسط الملعب وقدم مستويات كبيرة مع الفريق هذا الموسم، كما نال اشادة المدير الفني السابق هيثم شعبان والمدير الفني الحالي ضياء السيد.

لعب ميدو جابر مع سيراميكا هذا الموسم 18 مباراة نجح في تسجيل هدفين وصنع هدفا آخر ويجيد اللعب فى مركزي 8 و6، كما يمكن توظيفه كجناح فى حالة الضرورة ما يتيح للمدرب مرونة تكتيكية كبيرة فى الملعب.