«كابيلو»: إيطاليا الأقرب للفوز بـ«يورو ٢٠٢٠»

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يرى الإيطالى فابيو كابيلو، المدير الفنى السابق لميلان الإيطالى وريال مدريد الإسبانى، أن جيانلويجى دوناروما، حارس مرمى منتخب إيطاليا، هو أفضل حارس مرمى في العالم.

وقال كابيلو، في تصريحات لصحيفة «كوريرى ديللو سبورت» الإيطالية: «تستطيع إيطاليا أن تفوز بكأس الأمم الأوروبية، إنجلترا فريق مثير للإعجاب، لكنهم ليسوا خصمًا كبيرًا».وأضاف: «ليس لدى إنجلترا الكثير من الجودة في خط الوسط، لكنهم أقوياء جسديًا وعدوانيون، كما لديهم المهاجم الكلاسيكى الوحيد في أوروبا، إنه هارى كين»، مضيفًا: «لقد عانت إنجلترا من ضغط الدنمارك، لكنهم تأقلموا مع هذا الوضع».

وأضاف: «الفوز على النمسا وبلجيكا وإسبانيا؟ لقد أثرت إيطاليا على وحدتهم ورغبتهم في مساعدة بعضهم البعض». وأكمل: «لا توجد أنانية في الفريق، لقد قام مانشينى بعمل غير عادى، كما أن إيطاليا لديها أفضل حارس في العالم، لكن الوضع ليس كذلك في إنجلترا، اسأل أنشيلوتى عن بيكفورد».