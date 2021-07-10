بانون وأحداد يدعمان الرجاء قبل نهائى الكونفيدرالية

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حرص الثنائي المغربي، بدر بانون مدافع الأهلي، وحميد أحداد مهاجم الزمالك، على دعم فريقهما السابق الرجاء البيضاوي، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، مساء اليوم السبت، في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب الصداقة في كوتونو عاصمة بنين.

وانضم بانون مطلع هذا الموسم إلى الأهلي، قادما من الرجاء، كما لعب أحداد معارا في صفوف الفريق المغربي، خلال الموسم الماضي

وسبق أن زار اللاعبان بعثة الرجاء، أثناء تواجدها في مصر لخوض مباراتي بيراميدز، في دور المجموعات ببطولة الكونفديرالية، وأيضا في نصف النهائي.

وكان بانون قد فاز مع الرجاء بلقب الكونفيدرالية، عام 2018، تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.