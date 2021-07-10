«الطالب هو الضحية».. وزير التعليم يوجه رسالة إلى أولياء الأمور بعد امتحان العربي للثانوية العامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هناك طرفين في عملية التطوير دولة تبحث عن النجاح والتفوق وبناء الإنسان بينما نظام كان قائم على الوصول للدرجات والجامعة بكل الوسائل الممكنة.

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، بعد امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، مساء اليوم السبت، أن الطريقة التقليدية التي تعتمد على التلقين والحفظ اهتزت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مما أزعج أولياء الأمور خوفًا على أولادهم والمدرسين لوجود مصادر أخرى للتعليم غير الدروس، كما أن الطالب هو الضحية، إذ أن هناك الكثير من أصحاب المصالح قلقون من التطوير.

وأوضح أنه لابد من إكمال التجربة وانتظار النتيجة، كما أن المغزى من التطوير سيتم معرفته من النتيجة، من خلال الاعتماد على أسئلة تعتمد على الفهم والتفكير.