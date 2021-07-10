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أحمد موسى: تعلم كل شيء عن سد النهضة.. والناس تحولوا إلى خبراء في السدود ()

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أحمد موسى: مصر تعلم كل شيء عن سد النهضة.. والناس تحولوا إلى خبراء في السدود (فيديو) أحمد موسى: تعلم كل شيء عن سد النهضة.. والناس تحولوا إلى خبراء في السدود ()

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن تمتلك كل المعلومات والتفاصيل عن توربينات سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا: «نعلم كل التفاصيل ومتى يتم التشغيل».

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «إثيوبيا تقول إنها ستولد الكهرباء الشهر القادم، ووفقًا لما قاله المهندس مصطفى السنوسي، عضو لجنة المفاوضات المصرية، فإنه لا يمكن لإثيوبيا أن تولد الكهرباء الشهر القادم».

وتابع: «البلد تعلم كل شيء ولديها المعلومات كل لحظة بشأن سد النهضة وتعلم ماذا تفعل.. مصر دولة عظيمة وتعلم كل شيء».

وأضاف: «الناس تحولوا من خبراء في الكرة إلى خبراء في السدود، والجميع يكتب الوصاية على فيس بوك».

المصرى اليوم

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