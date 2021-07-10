استشاري نفسي يوجه نصيحة لضمان استمرار العلاقة الزوجية

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قال الدكتور هشام حجازي، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الرجل عليه أن يقلل أي شيء قد يُؤدي إلى إثارة الشك، ونفس الكلام ينطبق على المرأة، لكي تستمر الحياة، وزيادة الثقة بين الطرفين.

وأضاف هشام حجازي، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، عبر برنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الشخص الذي لا يرى أنه جذاب لشريك حياته؛ يكون في حاجة دائمًا للاستماع إلى المشاعر التي تعبر عن حبه، متابعا: «دا شخص من داخله يرى أن شريكه غير متعلق به كفاية، وقد تكون شخصيته مهزوزة».

وأوضح حجازي أن الشخص إذا كان مهزوز نفسيًا، فعليه أن يزيد الثقة في نفسه من خلال الذهاب إلى الطبيب المعالج، لكي يتم علاج هذه المشكلة، وبالتالي خفض مستوى الشك في العلاقة.