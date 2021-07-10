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سموحة يحسم صفقة خليفة حسام حسن

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سموحة يحسم صفقة خليفة حسام حسن سموحة يحسم صفقة خليفة حسام حسن

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توصل نادي سموحة، لاتفاق مع إدارة نادي اتحاد تطاوين التونسي، من أجل التعاقد مع الغيني اليا سيلا، مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة «الصباح» التونسية أن نادي سموحة تواصل لاتفاق مع مسؤولي نادي اتحاد تطاوين التونسي، لضم اليا سيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 140 ألف دولار.

وأوضحت أن اللاعب كان لديه أكثر من عرض، ولكن تم الاستقرار على بيعه إلى نادي سموحة، لأنه العرض الأفضل ماليًا، مشيرة إلى أن اللاعب سوف يسافر خلال الأيام المقبلة من غينيا إلى لأجراء الفحوصات الطبية.

ولعب المهاجم صاحب الـ21 عامًا مع فريقه في الدوري التونسي في الموسم المنقضي 22 مباراة، أحرز خلالها 8 أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

وطلب أحمد سامي، المدير الفني لسموحة من إدارة النادي تدعيم صفوف الفريق بأكثر من مهاجم مميز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لحل الأزمة التي يُعاني منها في هذا المركز في ظل فشل الثنائي عرفة السيد والأوغندي ديريك نسيبامبي في إثبات جدارتهما الفريق، خاصة بعد قرار قرار إدارة النادي ببيع هداف الفريق حسام حسن، المعار لصفوف أهلي طرابلس الليبي، في نهاية الموسم الجاري.

المصرى اليوم

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