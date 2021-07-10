وزير التعليم: الغش الإلكتروني ظاهرة غريبة ويحرم الطالب المتفوق من دعم الدولة

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن جميع الأجهزة السيادية بالتعاون مع الوزارة والجهات المعنية تكاتفت من أجل نجاح أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

ولفت شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، إلى أن الغش الإلكتروني ظاهرة وآفة مجتمعية غريبة، وهناك مساعي لمواجهتها، موضحا أن الغش يحرم الطالب المتفوق والمجتهد من الدعم المقدم من قبل الدولة.

وأضاف: لم يحدث تسريب لامتحان اللغة العربية اليوم ولكن ما حدث غش إلكتروني حيث أقبل عدد قليل جدا بتصوير الامتحان عبر الموبايل وارسال عبر جروبات وانتظار استلام الإجابات.

وأوضح أن الطلاب الذين أقدموا على الغش الإلكتروني سيتم حرمانهم من دخول الامتحانات لمدة عامين.