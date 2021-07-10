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بيان جديد من «الخارجية الأمريكية» بشأن سد النهضة

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بيان جديد من «الخارجية الأمريكية» بشأن سد النهضة بيان جديد من «الخارجية الأمريكية» بشأن سد النهضة

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قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه «لا نتخيل أن يكون الخيار العسكري حلا لأزمة سد النهضة».

وأضاف وربيرج، في تصريحات صحفية: «مستعدون لتقديم المساعدة السياسية والفنية والاتحاد الأفريقي هو الساحة الأفضل».

وأردف: «الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف في أزمة سد النهضة على استئناف الحوار، أي دور تلعبه الولايات المتحدة في أزمة السد يجب أن يكون وفق دعوة من أطراف الأزمة».

وأكد وربيرج أنه لا يمكن حل أزمة سد النهضة عسكريا، وأن أفريقيا ليست في حاجة نشوب أي حروب جديدة.

المصرى اليوم

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